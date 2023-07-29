Российские военные в ходе спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90

Партия из 50 боевых машин была передана украинским войскам в начале июля.
Фото: www.globallookpress.com / Peter Sonander
Российские военные в ходе спецоперации впервые захватили боевую машину пехоты (БМП) CV90 шведского производства. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что отличились бойцы 20-й армии Западного военного округа во время боя на краснолиманском направлении.
«Две БМП ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», — цитирует агентство одного из военных.
Захваченную у противника CV90 удалось отбуксировать в тыл. Судя по номеру, БМП была произведена в 2018 году. Кроме того, бойцы заметили, что часть шведских надписей в машине дублируется на русском языке.
О передаче украинским войскам партии CV90 7 июля сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. В своем Twitter-аккаунте он написал, что Стокгольм безвозмездно поставил Киеву 50 таких БМП.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные в боях на запорожском направлении подбили первый польский танк PT-91, переданный Украине в рамках пакета военной помощи.
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