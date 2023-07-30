Расчлененное тело пропавшего миллионера-криптоблогера нашли в Аргентине

Пропавшего блогера-криптовалютчика Фернандо Переса Альгабу нашли мертвым в Аргентине. Расчлененное тело 42-летнего миллионера в красном чемодане были обнаружены группой детей, игравших у ручья в городе Инхеньеро Будхе, провинция Буэнос-Айрес. Позже его голова была обнаружена в рюкзаке, плывущем вниз по течению, сообщает издание Metro со ссылкой на представителей местных СМИ и властей. Полиция начала расследование убийства.

Родители детей, наткнувшихся на останки, уведомили правоохранителей. Те осмотрели жуткую находку — внутри были ноги и предплечья жертвы, а в ручье — еще одна целая рука. Опознали Альгабу по его отпечаткам пальцев и отличительным татуировкам. Отмечается, что его убили тремя выстрелами, после чего конечности были ампутированы и сложены в чемодан. Авторы материала подчеркивают, что тело разделано предельно «чисто», что свидетельствует о работе опытного в этом деле преступника.

По данным прессы, несчастный только в соцсетях оставался миллионером. Он утверждал, что начинал карьеру как разносчик пиццы в 14 лет, потом стал «торговцем на рынке Форекс и криптовалютчиком», а затем переехал в Майами, чтобы управлять компанией по прокату гидроциклов и автомобилей. На самом деле мужчина, как пишут некоторые зарубежные СМИ, погряз в долгах и проблемах с налогами, инвесторы требовали свои деньги после неудачной сделки.

В последнее время Альгаба проживал в Барселоне, Испания, за неделю до своего предполагаемого убийства он приехал в Аргентину, снял квартиру, пообещав вернуть ключи 19 июля. Но в назначенный день не ответил на телефонные звонки. Полиция арестовала одного подозреваемого в связи со страшной гибелью бизнесмена. И хотя мотив предполагаемого убийства остается неясным, основной версией остается расправа из-за многочисленных долгов.

В СМИ пишут, что Альгаба вступил в конфликт с жестокой бандой, активно вовлеченной в футбольную жизнь Аргентины — якобы преступники требовали от предпринимателя выплаты ссуды в размере 40 000 долларов. Брат убитого Родольфо заявил, что ничего не знает о его связи с группировкой. Родственник настаивает, что Альгаба не был мошенником, выманившим деньги у опасных людей. Сам покойный при этом упоминал в блоге: «Если со мной что-то случится, все уже предупреждены».

Родольфо также отметил, пишет New York Post, что после смерти отца его брат получил свою часть наследства, которую использовал, чтобы начать свой бизнес. Так он поставил под сомнение легенду Фернандо о бедности, из которой тот выкарабкался и «сделал себя сам». Родольфо надеется, что власти смогут задержать убийцу, а если не получится, он возьмет правосудие в свои руки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный блогер-сыроед Жанна Д’арт умерла от истощения в детокс-клинике в Малайзии. До последних дней женщина раздавала людям советы по «правильному питанию».

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