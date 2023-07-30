Блинчики из манки с бананом: рецепт быстрого завтрака от Василия Емельяненко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Шеф-повар рассказал, как быстро приготовить необычные и при этом вкусные лепешки.

Блинчики из манки с бананом: рецепт быстрого завтрака от Василия Емельяненко

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Кулинарный блогер Василий Емельяненко поделился рецептом быстрых, но при этом необычных и вкусных лепешек с бананом и манной крупой. Их можно приготовить на молоке, кефире, воде, с дрожжами или без. Но шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко предлагает приготовить блинчики по-новому: с бананом и манкой. Необычно, не правда ли?

Ингредиенты

  • банан — 1 шт;
  • манная крупа — 200 г;
  • щепотка соли;
  • сахар — 50 г;
  • дрожжи — 4 г;
  • вода — 400 мл;
  • ваниль;

Способ приготовления

Воду подогреваем на плите.

В глубокой чаше смешиваем сахар, манную крупу, дрожжи. Туда же кладем размятый руками спелый банан. По желанию добавляем семена стручка ванили либо ванильный сахар.

Далее теплую воду вливаем в сухую смесь. При помощи блендера аккуратно взбиваем блинную массу. Дрожжевое тесто оставляем в теплом месте на 40-60 минут подходить. Масса должна увеличиться в объеме вдвое.

Спустя указанное Емельяненко время, тесто при помощи половника перемешиваем, чтобы манная крупа равномерно распределилась в нем. В подошедшем тесте должно быть много пузырьков. Тогда, по словам шеф-повара, блинчики получатся с дырочками.

Следующий шаг — сковороду, смазанную маслом, разогреваем. В середину посуды наливаем тесто и чуть распределяем по кругу. Обжариваем лепешку только с одной стороны.

По желанию окунаем лепешку в сметану или любое любимое варенье.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru делился рецептом домашнего хлеба без заморочек от Василия Емельяненко.

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