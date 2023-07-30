Десантники ВС России показали уникальные кадры ликвидации бронетехники ВСУ и боевиков

Российские десантники в результате ночной разведки нанесли удар по трем целям противника на запорожском направлении. На кадрах, которыми бойцы поделились с 5-tv.ru, запечатлены моменты уничтожения боевиков ВСУ (Вооруженные силы Украины), а также их бронетехники и мест дислокации.

Так, враг был обнаружен в окопах и лесополосе. Благодаря оперативной работе разведчиков удалось вычислить точное место расположения целой группы боевиков ВСУ — точным ударом артиллерии враг был уничтожен.

Также российские военнослужащие обнаружили гаубицу неприятеля возле широко дороги вдоль леса. С помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» десантники разбили бронетехнику вместе с экипажем.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении.