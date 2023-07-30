Все больше странностей: появились новые подробности смерти мужа певицы Натали

Свидетелей произошедшего практически нет — местные жители утверждают, что ничего не видели и не слышали.

Тело супруга певицы Натали, известного музыкального продюсера Александра Рудина, было найдено на козырьке второго этажа 23-этажного дома, в котором он проживал. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Источник 5-tv.ru оценил ситуацию и назвал странными обстоятельства смерти Рудина — высота падения кажется недостаточной для удара, который мог бы повлечь летальный исход. Отмечается также, что на козырек можно выйти с балкона, который располагается на том же этаже.

Удивляет и то, что у произошедшего практически нет свидетелей. Соседи на вопросы не отвечают, а жители других домов про жуткий случай ничего не слышали. Один из опрощенных в расположенном рядом магазине признался, что не застал полицию или тело — когда возвращался с работы, на месте уже ничего не было.

Консьерж соседнего дома также признался — об инциденте сам услышал от одной из жительниц. По его словам, камеры на доме не захватывают злополучный козырек.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Натали назвала причину смерти своего 53-летнего мужа.