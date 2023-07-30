Все больше странностей: появились новые подробности смерти мужа певицы Натали

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 10 986 0

Стали известны странные подробности смерти мужа певицы Натали

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Свидетелей произошедшего практически нет — местные жители утверждают, что ничего не видели и не слышали.

Тело супруга певицы Натали, известного музыкального продюсера Александра Рудина, было найдено на козырьке второго этажа 23-этажного дома, в котором он проживал. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Источник 5-tv.ru оценил ситуацию и назвал странными обстоятельства смерти Рудина — высота падения кажется недостаточной для удара, который мог бы повлечь летальный исход. Отмечается также, что на козырек можно выйти с балкона, который располагается на том же этаже.

Удивляет и то, что у произошедшего практически нет свидетелей. Соседи на вопросы не отвечают, а жители других домов про жуткий случай ничего не слышали. Один из опрощенных в расположенном рядом магазине признался, что не застал полицию или тело — когда возвращался с работы, на месте уже ничего не было.

Консьерж соседнего дома также признался — об инциденте сам услышал от одной из жительниц. По его словам, камеры на доме не захватывают злополучный козырек.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Натали назвала причину смерти своего 53-летнего мужа.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:13
Чума на нашу голову: ученые заявили о новой смертельной угрозе для человечества
16:58
Половое извращение: ТОП самых частых отклонений в сексе и причины их появления
16:39
Все больше странностей: появились новые подробности смерти мужа певицы Натали
16:21
Путин и главы африканских государств посетили Кронштадт
16:08
В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до восьми
15:56
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка: подробности

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Нашли на козырьке дома: жуткие подробности смерти мужа певицы Натали
Дрожащим голосом: певица Натали ответила на слухи о смерти любимого мужа
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео