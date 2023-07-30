Одной из главных тем мероприятия стала зерновая сделка.

Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита Россия — Африка, прошедшего 29 июля в Санкт-Петербурге.

На встрече с коллегами из Африки российский лидер сообщил, что, хоть РФ и вышла из зерновой сделки, Африка по-прежнему будет получать бесплатное российское зерно.

«Мы объявили, что из сделки выходим, цены выросли, наша компания больше заработала», — отметил Путин.

Бюджет получил больше доходов, которыми Россия планирует поделиться с беднейшими странами, которые получают зерно. Также президент подчеркнул, что государство возобновит зерновую сделку, как только будут выполнены все условия со стороны других стран-участниц.

В ходе саммита также обсуждался украинский конфликт, а именно — инициативы африканских стран.

«Мы же не можем прекратить огонь, когда наступают. Вы сами знаете, я все время говорил о том, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров, но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры…» — объяснил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многодетный отец из Магадана пожал руку Путину на параде ВМФ в Петербурге.