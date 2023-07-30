Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину на параде ВМФ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин на Параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге пообщался с многодетной семьей Гореловых. Алена и Вадим и их семеро детей стали личными гостями главы государства на праздничном мероприятии.

Вадим Горелов является кавалером ордена «Родительская слава». Ранее в рамках встречи с Путиным по видеоконференцсвязи он сообщил о своем желании — пожать президенту руку. Мужчина также сказал о намерении посетить Санкт-Петербург и попросил Владимира Путина о встрече.

Президент тогда поинтересовался, на какую дату семья запланировала свое путешествие в Северную столицу. Оказалось, что чета собирается в Петербург 30 июля. Глава РФ предложил им распланировать свою поездку так, чтобы успеть на парад и пообещал посодействовать в этом.

Гореловы успели посетить приуроченные ко Дню ВМФ мероприятия и лично пообщались с Путиным. Президент поинтересовался у наследников многодетной пары, понравился ли им парад, а глава семейства осуществил свое желание и сумел пожать руку верховному главнокомандующему.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин принял парад Военно-морского флота в Петербурге.