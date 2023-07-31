Сильный ветер стал причиной столкновения парапланов в Ставропольском крае

Причиной столкновения двух парапланов в Ставропольском крае стал сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел накануне на склоне горы в районе села Юца.

«На территории горы Джуца 1 в результате резких изменений погодных условий (порыва ветра) во время планирования произошло столкновение. ‹...› Предотвратить жесткую посадку не представилось возможным», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате жесткой посадки один человек умер от полученных ранений, второй был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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