На Украине сообщили о взрывах в Харькове

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 38 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Несколько взрывов прогремело в Харькове на Украине, сообщают местные СМИ. Также мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении «нежилых помещений».

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в Днепропетровской области.

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