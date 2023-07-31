На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael
Несколько взрывов прогремело в Харькове на Украине, сообщают местные СМИ. Также мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении «нежилых помещений».
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в Днепропетровской области.
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