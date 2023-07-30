Российская армия уничтожила центр переучивания ВСУ в Днепропетровской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 97 0

Украинские неонацисты продолжают отступать. На Западе их попытку контрнаступления уже давно признали провальной.

Российская армия уничтожила центр переучивания ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Российская армия уничтожила центр переучивания ВСУ в Днепропетровской области. Эти данные подтвердили в Минобороны России.

Украинские неонацисты продолжают отступать. На Западе их попытку контрнаступления уже давно признали провальной.

«Кроме того, в районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В районе населенного пункта Ямполь Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны», — подчеркивалось в заявлении Минобороны.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-разведчик США Скотт Риттер призвал Киев сменить позицию по кризису.

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