Жестокость поражает: мать похитила ребенка у мужа в Татарстане

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Мать похитила ребенка у своего мужа в Татарстане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В семейной драме на фоне бракоразводного процесса сейчас разбираются юристы.

История, поражающая своей жестокостью, развернулась в Татарстане. Мать девятилетней девочки выкрала ребенка у собственного мужа.

Чтобы тот не сопротивлялся, она наняла несколько крепких знакомых, которые избивали мужчину в момент похищения дочери. В семейной драме на фоне бракоразводного процесса сейчас разбираются юристы.

Ребенок, тем временем, переживает уже не первую психологическую травму. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что история, которая приведет в ужас любого родителя, произошла в одном из московских развлекательных центров. В игровую зону проник посторонний мужчина, который стал приставать к трехлетней девочке, а потом попытался ее увести.

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