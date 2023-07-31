Жестокость поражает: мать похитила ребенка у мужа в Татарстане

В семейной драме на фоне бракоразводного процесса сейчас разбираются юристы.

История, поражающая своей жестокостью, развернулась в Татарстане. Мать девятилетней девочки выкрала ребенка у собственного мужа.

Чтобы тот не сопротивлялся, она наняла несколько крепких знакомых, которые избивали мужчину в момент похищения дочери. В семейной драме на фоне бракоразводного процесса сейчас разбираются юристы.

Ребенок, тем временем, переживает уже не первую психологическую травму. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что история, которая приведет в ужас любого родителя, произошла в одном из московских развлекательных центров. В игровую зону проник посторонний мужчина, который стал приставать к трехлетней девочке, а потом попытался ее увести.