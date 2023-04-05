«Трогал за интимные места»: курьер пытался украсть ребенка из батутного центра в Москве

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Курьер домогался до трехлетней девочки в батутном центре в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Мужчину арестовали на десять суток. Однако есть вероятность, что он сможет избежать серьезного наказания. Почему?

История, которая приведет в ужас любого родителя, произошла в одном из московских развлекательных центров. В игровую зону проник посторонний мужчина, который стал приставать к трехлетней девочке, а потом попытался ее увести. Отец малышки все снял на видео и вызвал полицейских.

Выяснилось, что этот человек уже замечен в подобном. Но, кажется, и на этот раз он избежит серьезного наказания. Почему — узнал корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Трехлетняя девочка играет в бассейне с сухими шариками. Отец — снимает видео. Неожиданно к ребенку приближается неизвестный мужчина. Первая мысль — это сотрудник развлекательного центра. Но быстро становится понятно — возле детей крутится посторонний. Берет девочку на руки, потом она убегает играть дальше. И наконец, подхватив малышку, направляется к выходу.

«Он попытался выйти с моим ребенком на руках, говоря, что это его ребенок. Ребенка я забрал. Сказал ему, что он задержан. Он сказал: „Хорошо“. Сел на лавочку ожидать полицию», — рассказал отец девочки Георгий Тарасов.

Прибывшие полицейские задержали мужчину. Девочка, несмотря на юный возраст, все подтвердила. Оказалось, что незнакомец сказал ей будто он ее дедушка и они вместе пойдут искать маму. На выходе заявил инструктору, что это его ребенок.

«Мою дочь он трогал за интимные места. Дочь дала показания и показала, как он ее трогал. Моя цель — посадить этого педофила», — рассказали родители ребенка.

Личность задержанного установили быстро. Им оказался 50-летний курьер Максим Петров. И родители потерпевшей узнали, что за подобными делами его замечают уже не в первый раз.

«Его никто не знал, но благодаря огласке его узнали и сказали, что в течение двух лет два случая было. Первый случай был возле частного садика, где он стоял и пытался взаимодействовать с детьми. Он скрылся. Второй случай — возле школы он пытался мальчика пятиклассника силой увезти», — рассказала мама пострадавшей девочки.

Оказалось, что прежде никто не обращался в полицию с заявлениями. Поэтому никаких мер к странному мужчине, который выслеживал детей, не принимали. В этот раз его впервые отправили под арест на десять суток. А сотрудники Следственного комитета начали проверку. Наверняка у них возникнут и вопросы к руководству батутного центра. По нашим данным, билет этот посетитель не покупал.

Отец маленькой девочки признался, что с трудом сдержался и не побежал вырывать ребенка из рук незнакомого мужчины. Он понимал: если не будет видеодоказательств, полиции нечего будет предъявить злоумышленнику. Но пока уголовного дела нет. После десяти суток административного ареста задержанный выйдет на свободу. И никто не гарантирует, что он снова не объявит охоту на детей.

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