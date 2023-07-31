По контрафактам: из продажи требуют изъять поддельные табак, обувь и парфюм

Общественники уже обратились в прокуратуру. Что дальше?

Изъять из продажи опасную для здоровья обувь, парфюмерию и табак — с таким требованием обратились общественники в Генпрокуратуру.

Как выяснили «Известия», проверки в разных регионах вскрыли множество контрафакта без маркировки. Такой товар представляет угрозу — произведенные в непонятных условиях обувь и парфюмерия могут вызывать сильнейшую аллергию, не говоря уже о табачном дыме, который и без нарушения технологий наносит немалый вред.

Абсолютным лидером по фальсификату оказалась Костромская область. Там выявили больше всего подделок во всех трех категориях.