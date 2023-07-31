Лучше не включать видео: жуткое ДТП на трассе унесло жизни 15 человек

После падения многие застряли в искореженных конструкциях и не могли выбраться до приезда спасателей.

В страшной аварии на севере Перу погибли по меньшей мере 15 человек. Еще 20 пострадали, в том числе трехлетний ребенок.

Пассажирский автобус слетел с дороги в глубокий обрыв. По предварительным данным, причиной стала невнимательность водителя.

В салоне, как уточняется, находились 50 человек. После падения многие застряли в искореженных конструкциях и не могли выбраться до приезда спасателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткая авария произошла на трассе Биробиджан — Хабаровск. Там большегруз разорвал на части иномарку.

Два автомобиля ехали навстречу друг другу. Автолюбитель пошел на обгон и не успел вернуться в свой ряд. После сильного встречного удара передняя часть иномарки осталась на трассе, а заднюю выбросило в кювет.