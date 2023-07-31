Это не розыгрыш: самолет упал в считанных метрах от людей на пляже

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Самолет упал рядом с людьми на пляже в американском Нью-Гэмпшире

Фото, видео: www.globallookpress.com / MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez; 5-tv.ru

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Очевидцы еще долго не могли поверить, что увиденное — не трюк.

Свидетелями драматической сцены стали отдыхающие на пляже в американском Нью-Гэмпшире — на их глазах в воду упал самолет. Легкомоторное судно буквально нырнуло в Атлантический океан и перевернулось всего в двух десятках метров от берега с людьми.

Очевидцы еще долго не могли поверить, что увиденное — не трюк или розыгрыш. На борту находился только пилот, и он самостоятельно выбрался на берег через несколько минут после крушения без каких-либо травм. Теперь он сотрудничает со следствием — помогает выяснить причину столь неудачной «посадки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения огня на Эвбее. Уточняется, что он тушил возгорания в районе селений Платанистос и Каристос.

Известно, что самолетом управляли два пилота. Одному из них на момент инцидента было 26 лет.

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