Самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на Эвбее

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 815 0

Он тушил возгорания в районе селений Платанистос и Каристос. Что еще известно?

Самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на Эвбее

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress

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Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на Эвбее. Об этом сообщает греческое телевидение.

Уточняется, что он тушил возгорания в районе селений Платанистос и Каристос.

«Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло», — сообщил телеканал.

Также к месту происшествия направлены полицейские. Известно, что самолетом управляли два пилота, одному из них 26 лет. С ними еще пытаются связаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

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