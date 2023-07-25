Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на Эвбее. Об этом сообщает греческое телевидение.

Уточняется, что он тушил возгорания в районе селений Платанистос и Каристос.

«Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло», — сообщил телеканал.

Также к месту происшествия направлены полицейские. Известно, что самолетом управляли два пилота, одному из них 26 лет. С ними еще пытаются связаться.

Βίντεο από την πτώση του καναντέρ στην Κάρυστο στην περιοχή του Πλατανιστού στην Νότια Εύβοια pic.twitter.com/zTHn1313xK — avgerinosx ⚫️ Ιστορίες του 41τακατο (@avgerinosx) July 25, 2023

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.