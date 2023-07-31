Похищенная девушка провела 14 лет в заточении у жителя Челябинской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 356 0

Вероятно, несчастная была не единственной заложницей мужчины — в надворных постройках подозреваемого нашли останки человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com; СК России по Челябинской области; 5-tv.ru

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Мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал в своем доме под Челябинском похищенную девушку. Угрожая ножом он поселил ее в комнате с решетками на окнах и замком на двери и насиловал. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что мужчина похитил свою жертву в 2009 году. С тех пор она находилась у него дома в поселке Смолино в Челябинской области. Девушка смогла сбежать от злоумышленника во время обострения у него психического заболевания, уточнили в СК.

В полицию обратилась сестра похищенной. По ее словам, заложница стала не единственной пострадавшей от предполагаемого маньяка — агентство РИА Новости пишет, что в период 2010–2011 годов он также мог убить женщину. В материале отмечается, что в рамках осмотра придомовых территорий мужчины были обнаружены останки человека.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по двум статьям, предусматривающим наказание за совершение убийства и похищение человека. Фигурант был направлен в психиатрическую больницу. В учреждении он находится под охраной.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области.

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