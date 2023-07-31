В Кремле отреагировали на атаку беспилотников на «Москву-сити»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 60 0

Песков: меры безопасности после атаки беспилотников на Москву-сити усилены

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Вражеские летательные аппараты, выведенные из строя системами РЭБ, упали накануне.

Меры безопасности после атаки киевского режима на «Москву-сити» усилены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам представителя Кремля, соответствующие ведомства принимают все необходимые меры для усиления защиты и безопасности в городе и других регионах. Украинская сторона, отметил он, продолжает попытки нанесения террористических ударов.

Днем ранее, 30 июля, киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать тремя дронами объекты в российской столице. В Минобороны РФ подтвердили ликвидацию всех вражеских БПЛА. Один из них был сбит в Подмосковье силами ПВО, еще два были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы.

В результате потери управления, два беспилотника рухнули на территорию международного делового центра «Москва-сити». Мэр города Сергей Собянин отметил, что в результате случившегося пострадавших, к счастью, не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец рассказал об упавших на территории «Москва-Сити» БПЛА.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:07
Бузова откровенно призналась, что секс не для нее: «Не занималась с 21-го года»
12:58
Это не розыгрыш: самолет упал в считанных метрах от людей на пляже
12:44
В Кремле отреагировали на атаку беспилотников на «Москву-сити»
12:41
Поймал кайф: козел-непоседа превратил провода в аттракцион развлечений
12:30
«Между смертью и жизнью»: червь неизвестного вида ожил после 46 000 лет мерзлоты
12:17
«Нет сил»: овдовевшая певица Натали рассказала о похоронах мужа

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«Нужна большая любовь»: психиатр допустил гибель мужа Натали из-за депрессии
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео