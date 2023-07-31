Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Патрушев: саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса

Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach

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Для России нарастает актуальность обеспечения безопасности своих границ на северо-западе.

Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе подтвердил свою агрессивную сущность, утвердив планы по усилению военного присутствия у российских границ. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности Карелии в Петрозаводске.

«Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России», — отметил он.

По словам Патрушева, на фоне планов НАТО вопросы обеспечения безопасности России на северо-западе становятся особо актуальными.

Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка» заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к нему. По словам главы государства, руководители определенных подразделений напрямую ведут диалог друг с другом и имеют возможность сразу же проконсультироваться по любой кризисной ситуации.

До этого Путин заявил, что США и НАТО отказываются вести переговоры по ситуации на Украине и вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. При этом российская сторона неоднократно подтверждала готовность к такому диалогу, подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО усиливает разведку в регионе Черного моря из-за прекращения зерновой сделки.

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Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО

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