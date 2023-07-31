Российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Специалистом удалось вырастить целых восемь плодов на шести растениях.

Российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские полярники стали первыми, кто смог вырастить арбузы в Антарктиде на станции «Восток». Об этом сообщает сайт Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Уточняется, что ученые всего за 103 дня вырастили целых восемь ягод на шести растениях. Работа получилась действительно плодотворная, для нее они использовали беспочвенную технологию «панопоника». Полярники также применяли тонкослойный почвазаменитель и питательные растворы, а также использовали специальное освещение.

Примечательно, что арбузы — не единственное, что удалось взрастить полярникам. Совсем скоро они соберут урожай огурцов. Ожидается, что ассортимент на арктических «плантациях» будет расти. Ученые намерены высадить ягоды поменьше — ежевику, голубику и землянику.

Ранее 5-tv.ru писал, что червь неизвестного вида ожил после 46 000 лет сибирской вечной мерзлоты.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.59
0.61 100.94
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
«Накопилось за годы»: Артемьева на публике извинилась перед детьми и внуками
20:36
Песков рассказал, примет ли участие Путин в Генассамблее ООН
20:25
«Достаточно ли?» — Зеленский снова жалуется на нехватку помощи от Запада
20:11
Челябинца, 14 лет удерживавшего женщину в подвале, обвинили в убийстве
20:03
Батуми исключили из списка остановок в маршрутах лайнера Astoria Grande
19:52
Российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
«Во все тяжкие»: 56-летний Филипп Киркоров снова распустил руки на концерте
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео