Российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде

Российские полярники стали первыми, кто смог вырастить арбузы в Антарктиде на станции «Восток». Об этом сообщает сайт Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Уточняется, что ученые всего за 103 дня вырастили целых восемь ягод на шести растениях. Работа получилась действительно плодотворная, для нее они использовали беспочвенную технологию «панопоника». Полярники также применяли тонкослойный почвазаменитель и питательные растворы, а также использовали специальное освещение.

Примечательно, что арбузы — не единственное, что удалось взрастить полярникам. Совсем скоро они соберут урожай огурцов. Ожидается, что ассортимент на арктических «плантациях» будет расти. Ученые намерены высадить ягоды поменьше — ежевику, голубику и землянику.

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