«Между смертью и жизнью»: червь неизвестного вида ожил после 46 000 лет мерзлоты

Ученые считают, что с его помощью смогут приблизиться к разгадке заморозки жизни.

Круглый червь ранее неизвестного вида, извлеченный из сибирской вечной мерзлоты, ожил во время исследований. В состоянии покоя на глубине 40 метров он провел 46 тысяч лет. Об этом пишет журнал PLOS Genetics.

Ученые называют подобное явление криптобиоз. В таком состоянии организмы могут с легкостью переносить отсутствие воды, еды и кислорода. Кроме того для них не помеха температурные или иные условия окружающей среды. Организмы продолжают находиться в состоянии «между смертью и жизнью». Учены считают, что исследования данного случая позволят приблизиться к разгадке заморозки жизни.

«Можно остановить жизнь, а затем начать ее с самого начала. Это важное открытие», — написано в материале.

Ранее удавалось выводить из спячки червей, которые находились в криптобиотическом состоянии на несколько десятков лет меньше. При расшифровке ДНК червя было установлено, что особь принадлежит неизвестному ранее виду. Согласно проведенному анализу было установлено, что обнаруженный вид имеет обще гены с современными червями.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Италии были найдены обломки древнеримского корабля.