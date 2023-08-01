Украинского агента «Арчи» приговорили к 12 годам колонии в России

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В разработку сотрудников ФСБ он попал весной прошлого года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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На Кубани за государственную измену к 12 годам колонии строгого режима приговорили 35-летнего мужчину. В разработку сотрудников ФСБ он попал весной прошлого года.

Чиновник, который работал в администрации региона, проявлял повышенный интерес к секретным сведениям. Как выяснилось, он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ), где ему даже присвоили псевдоним «Арчи».

По заданию украинских спецслужб он собирал информацию о высокопоставленных чиновниках и критически важных объектах инфраструктуры региона. Эти сведения он передавал по зашифрованному каналу в интернете, а также через связного, с которым встречался в городских кафе.

За свою работу он получал большие суммы в евро и долларах. Деньги обнаружили во время обыска его квартиры, там же преступник хранил и флешки.

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