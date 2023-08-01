В Москве 70-летнего мужчину обвинили в содействии терроризму

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины по статье «Содействие террористической деятельности».

Следствие установило, что фигурант, находясь на территории столичного региона, перевел участнику запрещенной в России международной террористической организации 48 тысяч рублей.

В ходе допроса мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение. В рамках уголовного дела правоохранители провели девять обысков по местам жительства обвиняемого, в том числе в местах массового скопления иностранных граждан, пребывающих на территории России в нарушение миграционного законодательства.

Следователи продолжают выявление связей фигуранта и установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Начата проверка мест массового проживания иностранных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило уголовное дело по факту незаконной миграции.