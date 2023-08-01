Казахстан отказал США в выдаче гражданина РФ Кислицина

Власти Республики дали согласие экстрадировать одного из руководителей компании F.A.C.C.T. в Россию.

Власти Казахстана отказали США в выдаче гражданина России Никиты Кислицина — одного из руководителей компании в сфере кибербезопасности F.A.C.C.T. Он будет экстрадирован на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на консул-советника генконсульства РФ в Алма-Ате Артема Оганова.

По словам дипломата, Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский.

В конце июня Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Кислицина по подозрению в неправомерном доступе к данным. После этого российская сторона направила властям Казахстана запрос на его экстрадицию, который был получен Генпрокуратурой Республики 18 июля. В виду российского гражданства Кислицина запрос России оказался в приоритете.

В свою очередь американские власти также обвиняют сотрудника F.A.C.C.T. в незаконном доступе к защищенной информации в связи с событиями 2011 года, когда Кислицин работал журналистом и независимым исследователем. По казахстанским законам срок давности по вменяемому американцами Кислицину преступлению прошел.

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