Ни одного грузина: звездный круиз телеканала RU.TV столкнулся с протестами в Батуми

Митингующие осыпали россиян злобными русофобскими оскорблениями.

«Звездный круиз» телеканала RU.TV, который отправился 29 июля из Сочи в Турцию на борту лайнера Astoria Grande, столкнулся в Батуми с протестами. Кадры митинга в батумском порту появились в распоряжении 5-tv.ru.

Как отметили организаторы «Звездного круиза», наибольшее возмущение митингующих вызвало именно присутствие на борту судна звезд «Русского Радио» и музыкального телеканала RU.TV. Собравшиеся на причале размахивали антироссийскими плакатами и выкрикивали злобные русофобские оскорбления в адрес россиян.

Протестующие на причале в Батуми. Русская медиагруппа

Примечательно, что среди митингующих не было почти ни одного грузина. По речи и внешности людей на причале было очевидно, что изгонять российское судно из страны, в которой они даже не являются гражданами, собрались украинцы и наши соотечественники, сбежавшие ранее из России.

Некоторые из них были настроены крайне агрессивно и даже пытались прорваться на судно. Однако благодаря усилиям грузинской полиции столкновения не произошло, митингующих быстро призвали к порядку.

«Отношения между Россией и Грузией переживали разные времена, но мы уверены, что такой язык, как музыка, может укрепить их. Нам очень жаль, что несколько десятков агрессивно настроенных людей попытались предприняли попытку опорочить само понятие кавказского гостеприимства. Однако, к счастью, им это не удалось», — прокомментировал ситуацию генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Накануне стало известно, что Батуми до конца сезона исключен из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande из Сочи в Турцию. Причиной стали скандалы, сопровождавшие каждый заход судна с россиянами на борту в местный порт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе в интервью «Известиям» назвал волнения в Батуми происками Запада. По его словам, антироссийских настроений внутри Грузии нет, а данная акция была проплачена извне.