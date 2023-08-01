«Проплачено извне»: что известно о протестах в Грузии из-за лайнера с россиянами

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Петр Мамрадзе назвал акции в Батуми проплаченными извне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

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Насколько распространены антироссийские настроения внутри страны?

Экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе в интервью «Известиям» назвал волнения в Батуми происками Запада. По его словам, антироссийских настроений внутри Грузии нет, а данная акция проплачена извне.

Напомню, ранее группа протестующих попыталась атаковать круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту. В них летели бутылки и яйца, одного туриста избили.

После таких акций круизная компания решила поменять маршрут. Лайнер Astoria Grande, следующий из Сочи в Турцию, в Батуми пока останавливаться не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузинские правоохранители задержали несколько участников акции протеста у порта Батуми, выступающих против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. 

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