Песков: Россия вернется в зерновую сделку после выполнения ряда условий
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
По словам пресс-секретаря президента, это произойдет, как только будет выполнен ряд условий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл сроки возвращения России в зерновую сделку, передают РИА Новости. По его словам, это произойдет, как только будут выполнены ее требования.
«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — отметил Дмитрий Песков.
Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию. Отмечается, что Россия пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинское зерно может вывозиться из страны через порты Хорватии на Дунае. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В ближайшее время страны проработают наиболее эффективные маршруты поставки сырья за рубеж.
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