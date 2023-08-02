Песков раскрыл сроки возвращения России в зерновую сделку

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Алексей Панков
Алексей Панков 29 0

Песков: Россия вернется в зерновую сделку после выполнения ряда условий

Песков раскрыл сроки возвращения России в зерновую сделку

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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По словам пресс-секретаря президента, это произойдет, как только будет выполнен ряд условий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл сроки возвращения России в зерновую сделку, передают РИА Новости. По его словам, это произойдет, как только будут выполнены ее требования.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — отметил Дмитрий Песков.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию. Отмечается, что Россия пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинское зерно может вывозиться из страны через порты Хорватии на Дунае. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В ближайшее время страны проработают наиболее эффективные маршруты поставки сырья за рубеж.

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