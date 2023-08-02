Яблоко от яблони? Мария Порошина в шоке от поступка своей дочери

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 65 0

Мария Порошина призналась, что ее дочь решила поступить в театральный

Яблоко от яблони? Мария Порошина в шоке от поступка своей дочери

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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49-летняя актриса является многодетной мамой пятерых детей.

Известная российская актриса Мария Порошина успевает все — она и с блеском достигает карьерных высот, и является многодетной мамой пятерых детей. Неоднократно она рассказывала, что очень ими гордится. Недавно ее полностью обескуражил поступок дочери Серафимы — в последний момент перед поступлением в вуз девушка заявила, что собирается стать актрисой. Об этом Порошина рассказала изданию 7Дней.ru.

«В апреле Сима объявляет мне и папе, что будет поступать в театральный. Я была в шоке. И попросила подругу Наташу Булыгу послушать, как Сима читает, и поработать с ней. Ведь не всегда совет мамы ребенок воспринимает как надо», — поделилась с журналистами актриса.

Однако звезда не сомневается в том, что у ее дочки есть актерский талант — она выросла очень непоседливой и самобытной. Да и младшая дочь Порошиной — Груня — растет яркой и активной девочкой, которая очень любит внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Порошина и Бойко воссоединились.

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