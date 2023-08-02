Fitch снижает долгосрочный рейтинг дефолта США до АА+

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщает само рейтинговое агентство.

Такое решение было принято из-за высокой нагрузки в долговых обязательствах Америки. Ожидается серьезное ухудшение фискальной ситуации в ближайшие несколько лет, а тем временем долговые обязательства растут и растут.

Также агентство заявило о том, что на протяжении последних двух десятилетий ухудшилась финансовая управляемость государством, что повлияло на серьезные разногласия в правительстве по поводу увеличения лимита государственного долга и принятии решений в последние минуты на этот счет.

Fitch подчеркивает, что есть и другие факторы повышения рейтинга — например, угроза рецессии и рост ставки ФРС.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не считает решение агентства верным, потому что, по ее мнению, оно опирается на устаревшие данные.

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