Теряют контроль: лесные пожары охватили несколько штатов в Америке

В местах стихийного бедствия можно увидеть огромные и невероятно опасные огненные торнадо.

В нескольких штатах США спасатели уже не могут контролировать распространение лесных пожаров. Всему виной продолжительная экстремальная жара.

На сегодня зафиксировано более 60 очагов. Огонь уничтожил почти 500 тысяч гектаров земли.

Остановить пламя пытаются 11 тысяч пожарных, но безрезультатно — огонь только набирает силу. В местах стихийного бедствия можно увидеть огромные и невероятно опасные огненные торнадо.

«Такие пожары, как в Йорке, будут создавать свою собственную погоду, они будут создавать облака, ветер, те самые огненные смерчи. <…> Думаю, площадь пожара достигла уже 80 тысяч акров, пожар такого масштаба действительно очень трудно держать под контролем», — говорит начальник пожарной охраны штата Невада Дейв Кокран.

Один из таких неконтролируемых пожаров уже зацепил и Канаду. Властям пришлось эвакуировать жителей города из-за опасной близости огня. Сообщается, что более сотни человек обратились за медицинской помощью.