Не прячьте взгляд: когда в России заработает цифровой проездной

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Цифровой проездной заработает в России в ближайшее время

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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«Умные» камеры сами будут распознавать граждан и решать, кого пропускать. Есть ли минусы у технологии?

Единый биометрический цифровой проездной может появиться в ближайшие годы в России. Для оплаты достаточно будет посмотреть в «умную» камеру.

Ожидается, что действовать проездной будет на всех видах транспорта. Об этом говорится в проекте цифровой трансформации отрасли.
Для этого придется оборудовать железнодорожные и автобусные вокзалы, метро-- всего около 700 объектов инфраструктуры по всей стране. А также создать цифровые профили пассажиров.

Биометрическую систему оплаты проезда уже успешно тестируют. Правда, полноценный сервис пока доступен только в Москве. Пассажиры могут лицом оплачивать поездки в подземке.

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