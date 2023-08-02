Жителя Кубани задержали по подозрению в подготовке взрыва

Подозреваемый в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных органов в Армавире задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает ведомство по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчина успел подготовиться — собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.

«В настоящее время против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 („Приготовление к террористическому акту“) УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Тамбовом задержали мужчину, собиравшегося воевать на стороне украинских неонацистов.