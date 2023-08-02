Крокодил съел футболиста Хесуса Ортиса из Коста-Рики

Страшная трагедия произошла в Коста-Рике. Футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, который выступал за любительскую команду «Депортиво Рио Каньяс» съел крокодил.

Хищный зверь напал на спортсмена, когда тот купался в реке Рио-Каньяс в провинции Гуанакасте. Мужчине было 29 лет. У него остались двое детей: одному ребенку исполнилось восемь лет, а второму — три года. После инцидента команда за которую играл Ортис выразила соболезнования по поводу смерти спортсмена. Об этом сообщила газета The Sun.

Полицейским пришлось застрелить крокодила.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти индонезийского блогера-бодибилдера Джастина Вики, который умер в прямом эфире.

Кончина спортсмена произошла, когда тот пытался поднять вес в 204 килограмма. Страшная подробность заключается в том, что все это произошло в ходе онлайн-трансляции и видео «смертельного упражнения» разлетелось по соцсетям.