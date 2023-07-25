Индонезийский блогер-бодибилдер Джастин Вики умер в прямом эфире

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 139 0

Момент смертельной травмы был снят на видео и оказался в публичном доступе.

Индонезийский блогер-бодибилдер Джастин Вики умер в прямом эфире

Фото: Instagram* / justynvickybali_island

Читайте нас в: Дзен Новости

Бодибилдер, фитнес-тренер и блогер Джастин Вики погиб, пытаясь поднять вес в 204 килограмма. Жуткая подробность заключается в том, что все это произошло в прямом эфире и видео смертельного упражнения разлетелось по соцсетям.

Умер бодибилдер не сразу: сначала спортсмена госпитализировали с переломами позвоночника и шеи. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Возможно в погоне за зрелищностью блогер сам совершил ошибку, которая стоила ему жизни: обычно при таком упражнении присутствуют двое страхующих по обе стороны штанги, но Джастина страховал почему-то только один человек.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

18:26
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
18:26
Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста
18:20
В Крыму пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»
18:13
«Новый коридор»: как Украина пытается искать пути для поставок зерна
18:05
Снова насилие: заведут ли новое дело на вокалиста Rammstein?
17:57
Экологическое ЧП: массовый мор рыбы обнаружили в московской реке Десна

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
Точка Джо: отправят ли Байдена в отставку при помощи импичмента
Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео