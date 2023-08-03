Его последняя воля: продолжит ли певица Натали выступать после смерти мужа

Артистка назвала свою карьеру делом всей жизни покойного супруга.

Певица Натали (Настоящее имя Наталья Рудина, в девичестве Минаева. — Прим. ред.) заявила, что продолжит давать концерты и гастролировать после смерти супруга Александра Рудина — музыкального продюсера, верного спутника и помощника ее творческой карьеры. В личном блоге артистка обратилась к поклонникам и поделилась чувствами, связанными с утратой, и планами. В августе пара собиралась отметить 33-ю годовщину свадьбы.

«Вся моя жизнь — это песня для него и про него. Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня. Он подарил мне троих сыновей… Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа. Это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу», — написала Натали.

Александр Рудин женился на возлюбленной 24 августа 1991 года. Ей было 17 лет, жениху на три года больше. Юный возраст невесты стал препятствием. По слухам, паре пришлось принести в ЗАГС липовую справку о беременности, чтобы получить разрешение на брак. Избранник поддерживал Натали в самом начале творческого пути и до последних дней — записывал песни, продвигал, организовывал события. Они счастливо жили и работали бок о бок, родили троих сыновей.

Тело 53-летнего Рудина было обнаружено на козырьке 23-этажного дома, в котором он проживал. Никто не видел, что с ним случилось, не нашлось ни одного свидетеля. По словам жены, к смерти привели последствия коронавирусной инфекции, которую продюсер перенес несколько лет назад. За две недели до этой трагедии семья певицы пережила еще одну — умер отец Рудина. Две недели назад семья простилась с отцом Рудина.

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