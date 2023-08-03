Стелу в честь погибшего героя спецоперации открыли в Тамбове

Стелу в честь погибшего в ходе военной спецоперации (СВО) гвардии прапорщика Артура Лапшина открыли в Тамбове, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Торжественное открытие прошло на территории воинской части, где служил российский солдат. Отмечается, что семье героя вручили медаль «Золотая звезда». Ее передал глава Тамбовской области Максим Егоров вдове погибшего героя.

Родственники и сослуживцы также принимали участие в церемонии, проходившей на территории соединения специального назначения Западного военного округа.

Прапорщик гвардии Артур Владимирович Лапшин служил в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе этого года, выполняя важную боевую задачу, он попал под арт-обстрел украинских боевиков. Российские солдаты смогли выдержать натиск противника. Однако, закрывая собой отряд, Лапшин получил несовместимые с жизнью ранения.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента РФ гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Сспецоперация, направленная на помощь жителям ДНР и ЛНР, которые уже много лет находятся под постоянным обстрелом Военных сил Украины (ВСУ), началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.

Урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и начали снабжать Украину западным оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел церемонию вручения государственных наград в Кремле.