Не забудете его долго: рецепт быстрого и вкусного печенья

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Продукты, используемые в рецепте сладкого угощения, наверняка найдутся в холодильнике каждой хозяйки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer; YouTube / РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ

Что может быть лучше и удобней к повседневному чаю или кофе? Печенье! Сладкое угощение простое в приготовление, придать необычный вкус которому можно, добавив различные начинки. Владелица YouTube-канала «Рецепты Натали» поделилась секретом приготовления быстрых и невероятно вкусных печений.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 320 граммов
  • Яйца — 2 штуки
  • Масло сливочное — 100 граммов
  • Сахар — 100 граммов
  • Ванильный сахар — 10 граммов
  • Соль
  • Разрыхлитель — 10 граммов
  • Изюм или вишня вяленая — 50 граммов
  • Яблоки — 2 штуки

Способ приготовления:

Вялую вишню или изюм необходимо залить теплой водой и дать постоять. Тем временем в чашу складываем яйца, сахар, ванильный сахар, соль. Про помощи венчика все ингредиенты смешать до однородности. Следом добавляем размягченное сливочное масло. Перемешиваем. В эту же емкость просеиваем муку с разрыхлителем. Вымешиваем тесло до однородности.

Яблоки очищаем от кожуры и убираем сердцевину, режем на кубики и высыпаем в тесто. Вместе с ними добавляем вяленую вишню.

На противень выстеленный пергаментом выкладываем печенье. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Печенье можно слегка остудить, а затем присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт котлет из куриной печени от шеф-повара Емельяненко.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:10
В Кремле считают, что Россия вышла из кризиса
10:05
Бешеный барсук поставил «на уши» все амурское село: объявлен карантин
10:00
«К уязвимым странам»: Боррель заявил о влиянии зерна из России на мир
9:49
На улице Екатеринбурга нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку
9:47
Какой алкоголь подходит разным знакам зодиака: найди лучший
9:33
По секундомеру: вернут ли в России штрафы за превышение средней скорости

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
В Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео