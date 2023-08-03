Жаркий отдых: россиян избили в пятизвездочном отеле в Турции

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Россиян избили в пятизвездочном отеле в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Первый же день отпуска для них закончился в больнице.

Россиян жестоко избили сотрудники пятизвездочного отеля в Турции. Первый же день отдыха для них закончился в больнице.

По словам потерпевших, конфликт начался из-за местного фотографа, который был пьян и приставал к девушкам. Словесная перепалка переросла в драку.

Администрация вызвала охрану. А те, вместо того, чтобы разнять стороны, напали на россиян, и пустили в ход все подручные средства, включая мебель.

«Все охранники подхватили стулья и начали ими кидаться. Я выбежал оттуда. начал кричать „No problem“ и „I love Turkey“. А им все равно было, они как будто бешенные были», — сказал пострадавший турист Никита Гордеев.

В результате одному туристу даже разбили голову, пришлось накладывать швы. В качестве извинений руководство отеля предложило россиянам бунгало на пляже и 25 минут бесплатного массажа. А охранников на время отправили домой, чтобы не спровоцировать новый конфликт.

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