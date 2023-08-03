«Омерзительно»: Волочкова раздвинула ноги на авто в образе Барби

Такую экстравагантную выходку оценили не все подписчики артистки.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова каждой фотографией или выходом в свет привлекает к себе внимание. В новой публикации в личном блоге 47-летняя звезда появилась в амплуа Барби в сопровождении дизайнера Татьяны Тузовой в аналогичном стиле.

Знаменитости надели розовые платья и прикрепили к волосам большие банты того же цвета. На кадрах они позируют возле спортивного автомобиля BMW.

Волочкова делает шпагат на капоте люксового авто, а также всячески облокачивается на машину. Из-за откровенных поз на некоторых снимках у нее видно нижнее белье, совпадающее по тону с нарядом. Такую экстравагантную выходку оценили не все подписчики артистки.

«Пошло, безвкусно, отвратительно, омерзительно. Все, что я могу сказать о просмотре»;

«Какой позор! Хочется обратиться к Волочковой. Ты посмотри на это со стороны — это уже дно, ужас и позор. И обратись ко врачу, пока не поздно!»;

«Бабкам много лет, а они все в Барби не наиграются»;

«Ощущение, что она снялась в фильме для взрослых», — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что показавшую грудь Волочкову обвинили в нечистоплотности.