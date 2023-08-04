Дочь Славы о кормлении грудью в общественных местах: «Ничего сексуального»

Александра Морозова выразила мнение по поводу грудного вскармливания в ресторанах и кафе. Она делает так сама?

Дочь певицы Славы, артистка Александра Морозова, поделилась своим опытом кормления грудью в общественных местах. Она заявила изданию Газета.ру, что для нее это комфортный и естественный процесс. Но, правда, изначально она стеснялась этого, но со временем осознала, что ведь ребенку нужно есть, и нет ничего плохого в том, чтобы накормить его.

Дочь певицы Славы не чувствует неловкости, когда ей нужно покормить своего сына в ресторане или кафе. Она рассказала, что теперь у нее ушло ощущение, будто ее грудь — сексуальный объект, который никто не должен видеть.

«Ты кормишь малыша и ни о чем таком не думаешь — нет ничего аморального и сексуального в том, чтобы просто накормить ребенка», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Славы рассказала об удивительном случае при родах.

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