Чудеса в роддоме: дочь певицы Славы рассказала об удивительном случае при родах

Дочь певицы Славы привыкает к роли матери. Почему ее ожидания о рождении ребенка не совпали с реальностью, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Первое интервью дочери певицы Славы в статусе молодой мамы. Что случилось во время родов и почему Александре пришлось делать экстренную операцию? С какими трудностями столкнулась девушка сразу после появления на свет сына? Зачем она переехала в дом матери? Как Слава справляется с ролью бабушки? Из-за чего артистка в очередной раз попала в больницу? И почему сбежала от врачей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, любовь пришла, но все было совсем не так, как мне рассказывали, к сожалению», — призналась наследница артистки.

В конце марта в семье певицы Славы произошло радостное событие: ее старшая дочь Александра Морозова впервые стала мамой. Девушка рассказывает, что за девять месяцев беременности она здорово потрепала мужу нервы.

«Я смотрю на себя и думаю: „Что за неадекватный человек?“. Господи, как мне жалко свое окружение, как мне жалко своего мужа. Я в него кидалась предметами, такое непонимание было», — рассказала дочь Славы.

Саша относилась к своему положению очень серьезно. Они с мужем ходили на специальные курсы и готовились к партнерским родам. Но все пошло не по плану. Во время очередного осмотра врач сказал девушке, что у мальчика двукратное обвитие пуповиной и необходима срочная операция.

«Мне говорят, что были плохие результаты. И у меня такая истерика была, я очень перепугалась. Я была морально к этому вообще не подготовлена», — заявила Саша Морозова.

Александра была в панике. Супруг в другом городе. Доехать не успеет. А потом случилось настоящее чудо. Оказалось, акушерка, которая дежурила в тот день, когда-то принимала роды у самой Славы.

«Акушерка, которая принимала сестру Антонину у моей мамы. Причем моя мама рожала в другой больнице. И каким-то волшебным образом она оказалась именно в этот день там», — поделилась Морозова.

Вскоре выяснилось, что и сама певица уже стоит за дверью операционной. Доктор заранее позвонила ей и рассказала, что Саше предстоит кесарево.

«Моя мама была в роддоме, пока мне даже еще операцию не начали делать», — уточнила дочь Славы.

Александра признается: когда ей на грудь положили новорожденного сына, она не испытала той самой эйфории, о которой ей рассказывали другие женщины. И была в смятении.

«Все мне говорили, что когда ты увидишь ребенка, когда он появится, ты испытаешь невероятную радость и счастье. Я этого не испытала. Я такая думаю: «У меня что, не будет любви к нему? Как так?“» — призналась Александра Морозова.

Но вскоре Саша полюбила малыша всем сердцем. Его назвали Арсением. После возвращения домой молодых родителей захватил быт. Молодая мама делится: было сложно. Для обоих это первый опыт. Они не понимали, как обращаться с младенцем. Девушке пришлось свыкнуться с тем, что ее жизнь больше не будет прежней. А также смириться с новой фигурой. За время беременности Саша набрала 20 килограммов. И пока не может от них избавиться.

«Нельзя делать сильные нагрузки и строгие диеты, потому что я кормлю и может из-за какой-то нагрузки сильной или стресса уйти молоко. Для меня важно полгода сейчас прокормить, и потом уже можно это все делать», — объяснила Морозова.

В какой-то момент Саша с Андреем так устали, что решили перебраться в загородный дом Славы. Ребенку — свежий воздух, маме с папой — помощники в лице многочисленных родственников.

«Окружают люди, которые хотят помочь с малышом, которые помогают с малышом, поддерживают», — сказала Саша Морозова.

Слава была в восторге от этой идеи. Она обожает внука и прекрасно чувствует себя в роли бабушки.

«Она очень круто помогает. Забирает его на ночь, приносит мне покормить. Говорит: „Давай, пойду ему подгузник поменяю“. Я вообще ничего реально не прошу. Или, допустим, мне надо куда-то уехать. Она говорит: „Давай я посижу с ним“. Ей в кайф это», — объяснила дочь певицы.

Недавно артистка попала в больницу с высокой температурой, рвотой и кашлем. Но в тот же день сбежала из-под надзора врачей домой. Решила лечиться амбулаторно.

«Со мной все в порядке. Извините меня, что заставила вас нервничать. Просто очень зятяжной бронхит, который переносила на ногах, и в Турции работала, и еще концерты. Видимо, я не всесильна все-таки оказалась», — рассказала Слава.

«Я поняла такой момент: когда вопрос касается семьи, то хочется поскорее к семье», — высказалась Александра Морозова.

Друзья и близкие уверены: в сложившейся ситуации виновата работа. В последние месяцы Слава выступала практически каждый день. Видимо, организм таким образом дал понять, что ему нужен отдых.

«Нужно обязательно переносить, отдыхать, выздоравливать. Во-первых, это плохо тем для артиста, что подрываются голосовые связки. То есть потом придется делать операцию. Это очень серьезно. И в такие моменты, когда проблемы какие-то со здоровьем, желательно не петь», — объяснила певица Ирина Йовович.

Но Слава недолго сидела на больничном. Уже через пару дней снова вышла на сцену. А после этого весело отметила успешный концерт.

«Я, конечно, вчера дала жару. Что-то нахрюкалась так после концерта. Хорошее очень настроение было», — призналась певица.

Исполнительница говорит, что начинает быстро скучать без аплодисментов и внимания зрителей. Кроме того, ей нужно обеспечивать семью, которая теперь стала еще больше.