Деятельность Центра европейских исследований* признана нежелательной в РФ

Деятельность Центра европейских исследований (Martens Centre)* имени Вильфрида Мартенса признана нежелательной в России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Решение было принято после проверки, проведенной ведомством в отношении организации, которая была создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом. Тогда центр заработал под эгидой Европейской народной партии для формулирования новых вариантов политики странам Евросоюза.

При этом организация занималась формированием негативного образа России, призывала к санкционному давлению, чтобы навредить экономической сфере страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center*.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.