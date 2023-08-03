Деятельность Центра европейских исследований* признана нежелательной в РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

Решение было принято после проверки, проведенной Генпрокуратурой.

Деятельность Центра европейских исследований* признана нежелательной в РФ

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Деятельность Центра европейских исследований (Martens Centre)* имени Вильфрида Мартенса признана нежелательной в России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Решение было принято после проверки, проведенной ведомством в отношении организации, которая была создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом. Тогда центр заработал под эгидой Европейской народной партии для формулирования новых вариантов политики странам Евросоюза.

При этом организация занималась формированием негативного образа России, призывала к санкционному давлению, чтобы навредить экономической сфере страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center*.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.

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