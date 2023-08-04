Разорвало пополам: юноша упал с электросамоката и чуть не лишился жизни

Медики Новороссийской больницы боролись за жизнь 21-летнего юноши несколько часов.

Неосторожная езда чуть не стоила жизни молодому человеку из Краснодарского края. 2 августа молодой человек попал прямо с дороги на больничную койку. Местный житель был прооперирован после падения с электросамоката, передают «Новороссийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу Горбольницы № 1.

Юноша получил травму поясничной области и левой почки — ее буквально разорвало на две части. С брюшным кровотечением пострадавший был отправлен на операционный стол, где за несколько часов хирургам удалось спасти ему жизнь, удалив поврежденную почку, поскольку орган было невозможно вылечить.

Угроза жизни после экстренной операции миновала. В настоящее время молодой человек находится на реабилитации. Чтобы нормально существовать, теперь ему всю жизнь придется следовать предписаниям врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщали о том, что житель Нижневартовска погиб после неудачного падения с электросамоката.