Стилист Владислав Лисовец поделился модными трендами на осень 2023-го

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Екатерина Вельмакина
Екатерина Вельмакина 18 0

Стилист Владислав Лисовец: кожаные пальто будут в тренде осенью 2023 года

Стилист Владислав Лисовец поделился модными трендами на осень 2023-го

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Знаток моды рекомендует присмотреться к классике в новом исполнении.

Именитый стилист, телеведущий и владелец сети салонов красоты Владислав Лисовец поделился с изданием Газета.ру своим взглядом на модные тенденции будущей осени. По его словам, желающим быть в тренде в следующем сезоне стоит присмотреться к приталенным пальто с широкими плечами из экологически чистой кожи, кожаным курткам, а также моделям с полосатым и клетчатым принтом.

Сегодняшняя мода не ставит строгих рамок — каждый сможет найти что-то себе по душе. При выборе фасона и цвета изделий эксперт по стилю рекомендует принимать во внимание образ жизни и желаемый эффект.

«Хотите быть супермодной — берите что-то кожаное, элегантной — прямое пальто шоколадного, темно-синего или темно-зеленого цвета, экстравагантной — совсем коротенькую модель с большими плечами и клетчатым принтом», — советует стилист.

Но главным трендом все еще остается яркая индивидуальность. По словам модного эксперта, полезно обращать внимание на те стилевые решения, которые в городе встречаются редко — может быть, именно они помогут лучшем образом презентовать вашу личность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тренды нулевых годов снова стали актуальны.

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