Минобороны Польши заявило о готовности открыть огонь на границе с Белоруссией

Двумя днями ранее оперативное командование страны сообщило о нарушении госграницы двумя вертолетами.

Польские пилоты находятся в режиме боевой готовности и могут применить оружие на границе с Белоруссией. Об этом заявил замглавы генштаба ВС Польши генерал Марек Соколовский в рамках совещания с министром обороны страны Мариушем Блащаком.

Польская военная авиация уже была направлена к белорусской границе, доложил он. При возникновении опасных ситуаций, добавил Соколовский, пилоты вертолетов ВВС могут без колебаний открыть огонь. Отмечается, что ранее они служили в Афганистане и имеют богатый боевой опыт.

«Вертолеты вооружены, готовы к бою», - прокомментировал он в эфире местного телевидения.

Два дня назад, 1 августа, в МИД Польши сообщили о якобы нарушении воздушного пространства страны двумя белорусскими вертолетами. Оборонным ведомством был отдан приказ усилить границу военными.

В Минобороны республики назвали выдуманными обвинения польской стороны. В Минске считают, что Варшава ищет лишний повод для оправдания наращивания сил и средств в районе польско-белорусской границы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белоруссии указали на странную деталь перед сообщением Польши о вертолетах-нарушителях.