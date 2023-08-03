В Польше снесли монумент советским солдатам, освободившим Щецин от фашизма

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В Польше продолжают уничтожать историческое наследие, объявив войну памятникам.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В польском Щецине снесли монумент советским солдатам, освобождавшим страну от фашизма. Он был установлен в память о подвиге погибших в боях за город, но нынешние власти посчитали его «орудием пропаганды» и решили уничтожить. 3 августа на место приехали коммунальщики и уничтожили памятник истории, героизму и боевой славе.

Кстати, Щецин советская военная администрация передала Польше как раз после окончания Второй мировой войны. До этого он был на немецкой территории и являлся третьим по величине городом в Германии.

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В Польше снесли монумент советским солдатам, освободившим Щецин от фашизма

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