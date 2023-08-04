Более 500 лет тюрьмы: чем для Трампа обернется громкое судебное преследование

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Корреспондент «Известий» рассказал о судебном деле против Трампа

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Ему, как отмечается, инкриминируют множество «грехов».

Дональда Трампа задержали в здании суда в Вашингтоне. Но потом все же отпустили — после того, как экс-президент дал обязательство явиться на следующее заседание.

Самому популярному республиканцу суд, имеющий тесные связи с демократами, инкриминирует множество «грехов» — вплоть до сговора с целью обмана США.

Сам Трамп уже заявил, что ему могут дать 561 год тюрьмы. В деталях американского правосудия разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп подсчитал, сколько лет ему придется провести в тюрьме, если серия обвинений завершится не в его пользу. Так, в совокупности ему может грозить 561 год лишения свободы. 

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