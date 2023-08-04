ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию военных товаров и технологий

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 20 0

Евросоюз вводит новые ограничения для Белоруссии.

ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию военных товаров и технологий

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Власти Евросоюза ввели очередные экономические ограничения, которые коснулись Белоруссию. Информация об этом появилась в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

В частности, теперь из стран ЕС запрещено экспортировать в Белоруссию «товары и технологии, способствующих военному совершенствованию страны», запрет на экспорт также распространился огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, в документах детально освещены подробности: в опубликованных файлах говорится о запрете «продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, огнестрельное оружие, его части и основные компоненты и боеприпасы».

Еще странам Европы запрещается финансировать или предоставлять техническую помощь и посреднические услуги, связанные с такими товарами, «любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Белоруссии».

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