В России продавцов обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Правительство намерено обязать торговлю указывать цену продукции за килограмм или литр. Соответствующий законопроект уже получил поддержку правового управления Госдумы, передают «Известия». Его могут принять уже в октябре этого года.

Отмечается, что нововведение позволит избежать обмана со стороны продавца, когда снижается вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. Один из самых ярких примеров — продажа девяти яиц вместо десяти.

«Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается», — рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он добавил, что после принятия законопроекта будут вноситься изменения в КоАП. В правительстве намерены придумать наказание для случаев неисполнения предписания.

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