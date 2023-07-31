Рекордные цифры: как улов рыбы на Камчатке повлияет на цены в магазинах

Пользы от речных и море- продуктов — хоть отбавляй. Но будет ли все это в достатке?

Камчатские рыбаки идут на рекорд, улов этого лета — самый большой в истории. Сотни тонн лососевых: и это не только икра и рыба, но и полезные биодобавки.

Эксперты уже предрекают снижение цен на морские деликатесы в магазинах. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков оценил богатый улов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прекрасная возможность расслабиться, ощутить азарт и удовлетворение самим процессом — все это о рыбалке. По крайней мере, так это хобби описывают сами любители ловли, но оговариваются: важно соблюдать ограничения.

По неопытности можно не только штраф схлопотать, но и нанести вред природе. Так, на Финском заливе до 30 июня действует запрет на ловлю леща и судака, а на правом берегу Невы нельзя рыбачить со спиннингом круглый год.